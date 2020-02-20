هام: تركيز فريق صحّي قار بمعبرين حدوديّين تحسّبا لفيروس كورونا

تم أمس الإربعاء، تركيز فريق صحي قارّ بالمعبر الحدودي بحيدرة من ولاية القصرين تحسبا لتسرب فيروس كورونا الجديد وللتصدي له في الوقت المناسب، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وذكر الشعباني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا الإجراء الوقائي يأتي في إطار التدابير والإجراءات الصحية التي إتخذتها وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا والتوقي منه عبر تكثيف المراقبة الصحية على مستوى المعابر الحدودية البرّية والمطارات والموانئ ومن خلال الكشف المبكر عن أية حالة واردة على هذه المواقع.

واشار الى انه تم خلال الزيارة الميدانية التى اداها رفقة المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة محمد مقداد وثلة من الإطارات الطبية بالمستشفى المحلي بتالة، للمعبر الحدودي بحيدرة، تركيز الفريق الصحي، وأضاف بالمناسبة أنه سيتم اليوم الخميس تركيز فريق صحي ثان بالمعبر الحدودي ببوشبكة الحدودية التابع لمعتمدية فريانة.

يذكر أن اللجنة القارة لمتابعة إنتشار فيروس كورونا الجديد بوزارة الصحة أكدت الثلاثاء المنقضي على ضرورة رفع درجة اليقظة والترصد بالمعابر الحدودية البرّية وبالمطارات والموانئ البحرية في إطار تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتوقي من هذا الفيروس .

ودعت ذات اللجنة أثناء إجتماعها بمقر وزارة الصحة تحت إشراف وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ، إلى مزيد توفير كلّ الإمكانيات البشرية والمادّية المتاحة بهدف إحكام وتدعيم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتصدّي ومجابهة فيروس كورونا الجديد، وفق ما اوردته وزارة الصحة في بلاغ لها.