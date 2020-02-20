من هو غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المقترح في حكومة الياس الفخفاخ؟

ولد السيد غازي الشواشي، الذي عيّن وزيرا لاملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الياس فخفاخ في 2 ماي 1963 بباردو، وهو متحصل على الاجازة في القانون الخاص من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس سنة 1987

وتحصل على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة سنة 1988 من نفس الكلية.

وانتخب عضو بمجلس نواب الشعب في الانتخابات التشريعية 2014 عن دائرة بن عروس

وشغل غازي الشواشي منصب نائب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي، وهو عضو مؤسس له، من سنة 2013 الى سنة 2016

تولى منصب أمين عام التيار الديمقراطي منذ سبتمبر 2016 الى غاية افريل 2019

كلف بخطة مساعد رئيس المجلس مكلف بشؤون النواب خلال الدورة النيابية الثالثة، وهو عضو بالهيئة العلمية للاكاديمية البرلمانية ويشغل حاليا خطة رئيس الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب

وغازي الشواشي متزوج وأب لثلاثة أبناء