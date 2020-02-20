” موبيليات المزغنّي ” تكشف عن منتجاتها الجديدة لعام 2020

مع حرصها الدائم ما على أن تكون قاطرة التوجهات الوطنية والدولية في سوق متغيرة باستمرار قامت العلامة التجارية التونسية ” موبيليات المزغنّي ” التي تنشط منذ عام 1987 بتغيير هويتها البصرية متبنّية استراتيجية جديدة لتأكيد دورها كدمج وموفّر للحلول.

وبهذه المناسبة نظمت المؤسسة التي عرفت كيف تحافظ دائما على مكانتها الرائدة حدثا مهمّا بقاعة عرضها بالشرقية تحت عنوان ” Mezghani Office 2020 ” حيث التقى شركاء العلامة المكوّنين من مهندسين معماريين ومهندسي الديكور ومن حرفائها الأكثر أهمية وخاصة أيضا مزوّديها الأجانب حول ” عشاء كوكتال ” قامت المؤسسة بدعوتهم خصيصا له لتقديم منتجاتهم الجديدة المتاحة بصفة حصرية لدى ” موبيليات المزغنّي “.

وبحكم أنها مبتكرة للتوجهات وموفّرة للحلول فقد اعتمدت الشركة دائما استراتيجية للابتكار التكنولوجي والتصميم بفضل فريقها الذي يتكون من مجموعة من المحترفين ذوي الخبرة من التونسيين والأجانب على حدّ سواء .

ودائما في إطار ديناميكية تقديم الحلول الملائمة وحسب المقاس نجحت ” موبيليات المزغني ” في الاعتماد على شركاء أجانب مهمّين وذوي وزن قاموا بالتنقّل خصيصا لهذه المناسبة عل غرار السيد ” Arnaud Motillon ” ممثل ” Sokoa ” الرائد الفرنسي في توفير الحلول العملية وشريك ” موبيليات المزغني ” لأكثر من 12 عاما والسيد ” Vittorio Veguetti ” ممثل العلامة التجارية Citterio الرائد الإيطالي في فصل ( أو عزل ) المكاتب والسيدة ” Elisa Cucchi ” ممثلة العلامة التجارية الإيطالية Ivars …

ولأن ” موبيليات المزغنّي ” تؤمن بخبرتها وإبداعاتها فإن فريقها الوفيّ لقناعاته يواصل تجسيد مبدأ أن رضاء الحرفاء هو محرك أدائه. ولم يخف السيد حبيب المزّغني مؤسس العلامة فخره بهذه المميزات عندما صرّح قائلا : ” إن مؤسسة المزغني هي ثمرة الخبرة والتفاني على جميع المستويات. نحن نؤمن بفريق الشركة الذي نجح في تحقيق التطور التدريجي بفضل مصنع متطور وقمّة في التكنولوجيا من خلال اقتراح مجموعة واسعة من المنتجات ذات التنافسية العالية . نحن نشكر شركاءنا ومهندسينا المعماريين ومهندسي الديكور الذين كانوا دائما بمثابة المحفّز الأول لتحقيق الإنجاز . ”

إطلاق جوائز “ Mezghani Office Awards ” لسنة 2021

وفي خضمّ هذا النجاح تسعى المؤسسة إلى خلق مزيد من التقارب مع المهندسين المعماريين ومهندسي الديكور الداخلي. ولذلك كشفت المؤسسة عن إطلاق جوائز “ Mezghani Office Awards ” لسنة 2021. ويتعلّق الأمر هنا بمسابقة سيتم إطلاقها في شهر جانفي 2021 في إطار مكافأة أفضل أعمال المهندسين المعماريين و مهندسي الديكور الداخلي . وبعبارة أخرى أولئك الذين سيحققون أفضل النتائج على مدار العام كاملا . وسيتم منح الجوائز بعد تقديم العروض وإعلان لجنة التحكيم المؤلفة من محترفين عن النتائج .

ولتسهيل عملية إعداد مشاريعهم تضع ” موبيليات المزغنّي ” على ذمّة المهندسين المعماريين ومهندسي الديكور مكتبة ثرية وشاملة ثلاثية الأبعاد تحتوي على عناصر أثاث المكاتب .