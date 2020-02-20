السيرة الذاتية لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المقترح في حكومة الياس الفخفاخ

انخرط محمّد سليم العزابي، المقترح لتولي حقيبة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الياس الفخافاخ، في العمل السياسي سنة 2011 ، حيث كان من مؤسسي الحزب الجمهوري وخلال انتخابات أكتوبر 2011، اشتغل في الإدارة المركزية للحملة الانتخابية للقطب الديمقراطي الحداثي.

وفي 9 أفريل 2012 انتخب العزابي، المولود بتونس في 1978، عضوا في المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الموحدن مسؤولا عن الشذؤون المالية قبل أن يلتحق في أوت 2013 بحركة نداء تونس، حيث كان عضواً في المكتب التنفيذي، وشغل خطة المدير التنفيذي للحملة الرئاسية للراحل الباجي قايد السبسي.

وفي أكتوبر 2018 استقال من رئاسة الجمهورية، وأشرف على مرحلة التأسيس لحركة تحيا تونس، حيث انتخب أميناً عاماً للحركة خلال مؤتمرها التأسيسي في أفريل 2019.

وتولي، العزابي، المتحصل على الأستاذية من جامعة تولوز بفرنسا في اختصاص العملة والمالية والاقتصاد الدولي وشهادة الاطارات التنفيذية في اختصاص الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأداء، مسؤوليات في الدولة حيث شغل مستشارا أولا لرئيس الجمهورية السابق، الباجي قايد السبسي، ثم وزيرا مديرا للديوان الرئاسي.

وبدأ وزير التنمية المقترح حياته المهنية في المجال البنكي ثم في مجال التمويل والاستثمار في المغرب العربي وأفريقيا ثم تولى عدة مهام استشارية في المغرب العربي وأفريقيا في مجال الحماية الاجتماعية والتأمين والتمويل والاستثمار لحساب عديد المؤسّسات الدّولية (البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية..).

ومحمد سليم العزابي متزوج وأب لطفلين.