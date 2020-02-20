راشد الغنوشي: تركيبة الحكومة معقولة والتضامن الحكومي يفرض مساندتها

اعتبر راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة اليوم الخميس أن “تركيبة الحكومة المقترحة معقولة ومتوازنة باعتبارها تجمع بين التمثيلية البرلمانية والتمثيلية الحزبية” .

وقال في تصريح صحفي عقب انعقاد مكتب البرلمان ، إن حركة النهضة (54 نائبا في البرلمان) “موافقة على التركيبة الحكومية المقترحة وتعتبر أنها متوازنة وتضم شخصيات مهمة من الصف الأول للأحزاب”.

وبخصوص الانسجام بين الفريق الحكومي المقترح ، اشار راشد الغنوشي الى أن “الحكومة متكونة من مجموعة من الأحزاب تلتقي حول برنامج معين، فضلا عن أن التضامن الحكومي يفرض على الجميع مساندة بعضهم البعض”.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه اليوم عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 تخصص للنظر في منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، اعلن مساء امس الأربعاء في قصر قرطاج، عقب لقاء جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن تركيبة حكومته، التي ضمت 32 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة، مقابل 31 حقيبة في التشكيلة المعلنة السبت الماضي 15 فيفري.

واعتبر الفخفاخ، الذي كلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 20 جانفي الفارط، أنه “تم التوصل الى تركيبة حكومية بعد فترة من المشاورات” الطويلة” و”الصعبة”، التي قال إنها عكست “حالة من الديمقراطية الراقية، وانتهت بتغليب المصلحة الوطنية “، حسب تعبيره.

وأوضح أن حكومته مكونة من قيادات عالية من الأحزاب ومن المستقلين الذين تتوفر فيها مقومات النزاهة والكفاءة والمصداقية.