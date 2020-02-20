صادرات زيت الزيتون تبلغ 63 الف طن، موفى جانفي 2020، بعائدات في حدود 423 مليون دينار

أعلن وزير الفلاحة، سمير الطيب، الخميس، ان تونس صدرت ما بين غرة نوفمبر 2019 و31 جانفي 2020 ، زهاء 63 الف طن من زيت الزيتون مما وفر عائدات في حدود 423 مليون دينار.

وتوقع الطيب، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقييم قطاع الزيتون، تواصل النسق التصديري على هذه الوتيرة، بما يتيح لتونس تجاوز تصدير 250 الف طن موفى سنة 2020، اي توفير إيرادات تناهز 2،4 مليار دينار.

وبلغت الكميات المصدرة من زيت الزيون التونسي نحو الاتحاد الاوروبي، مع موفى جانفي 2020، ما يعادل 5 الاف و 85 طنا وفق تصريحات الطيب.

وقال “إنّ المؤشرات المسجلة على امتداد الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم، تعد ايجابية، وينتظر ان تصل صادرات زيت الزيتون الى ذروتها خلال شهري مارس وافريل 2020 ( بين 27 و 30 الف طن ).

وبيّن بشأن أسعار زيت الزيتونن أنّها تبقى رهينة السوق الدولية التي تهيمن عليها اسبانيا، موضحا ان سعر زيت الزيتون البكر في هذا البلد، شهد تراجعا في الأسعار بنسبة 33 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

ولاحظ الوزير أنّ ذلك راجع الى ارتفاع العرض عالميا بالمقارنة مع الطلب على زيت الزيتون، مذكرأ بانه تم دعم اسعار هذا المنتج على المستوى المحلي حتى تكون اكثر مردودية للفلاحين والمصدّرين ومحوّلي زيت الزيتون.