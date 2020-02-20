الكتلة الديمقراطية ستجتمع الاثنين المقبل لتدارس مسالة تغيير رئيسها بعد ترشيح غازي الشواشي لوزارة املاك الدولة

رجح النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش،أن الكتلة ستجتمع الاثنين المقبل للتباحث حول مسألة تغيير رئيس الكتلة بعد أن تم ترشيح غازي الشواشي لخطة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في فريق الياس الفخفاخ.

وأضاف العش في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن نواب الكتلة الديمقراطية التي تضم نواب التيار الديمقراطي (22 نائبا) ونواب حركة الشعب (16 نائبا) ، كانوا اتفقوا على التداول على رئاسة الكتلة عبر التصويت أو الاتفاق فيما بينهم.

وصرح بأن الاجتماع سيتناول أيضا عمل الكتلة في المرحلة المقبلة اضافة الى جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، المقررة ليوم 26 فيفري الجاري، وفق ما قرره مكتب المجلس في اجتماعه اليوم الخميس.

يذكر أن حزب التيار حصل 3 حقائب وزارية في حكومة الياس الفخفاخ في حين تحصلت حركة الشعب على حقيبتين .