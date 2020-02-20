فيروس كورونا يضرب في ايران..وهذه حصيلة الضحايا..

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 20 فيفري

عاجل: هذا موعد جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ

برهان بسيّس: “للمرّة الثانية على التوالي يتمّ التغرير بقلب تونس”

الكتلة الديمقراطية ستجتمع الاثنين المقبل لتدارس مسالة تغيير رئيسها بعد ترشيح غازي الشواشي لوزارة املاك الدولة

2020/02/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

رجح النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش،أن الكتلة ستجتمع الاثنين المقبل للتباحث حول مسألة تغيير رئيس الكتلة بعد أن تم ترشيح غازي الشواشي لخطة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في فريق الياس الفخفاخ.

وأضاف العش في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن نواب الكتلة الديمقراطية التي تضم نواب التيار الديمقراطي (22 نائبا) ونواب حركة الشعب (16 نائبا) ، كانوا اتفقوا على التداول على رئاسة الكتلة عبر التصويت أو الاتفاق فيما بينهم.

وصرح بأن الاجتماع سيتناول أيضا عمل الكتلة في المرحلة المقبلة اضافة الى جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ، المقررة ليوم 26 فيفري الجاري، وفق ما قرره مكتب المجلس في اجتماعه اليوم الخميس.

يذكر أن حزب التيار حصل 3 حقائب وزارية في حكومة الياس الفخفاخ في حين تحصلت حركة الشعب على حقيبتين .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn