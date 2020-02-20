الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 22 فيفري

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – اتحاد تطاوين باديس بن صالح

في الشابة – س 14

النادي الافريقي – هلال الشابة الصادق السالمي

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – نجم المتلوي مختار دبوس

الاحد 23 فيفري

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – النادي البنزرتي هيثم قيراط

في حمام الانف – س 14

نادي حمام الانف – الترجي الرياضي محمد شعبان

في باردو – س 14

الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري وليد البناني

في صفاقس – س 16

النادي الصفاقسي – شبيبة القيروان هيثم القصعي