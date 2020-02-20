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الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة عشرة

2020/02/20 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 22 فيفري
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – اتحاد تطاوين باديس بن صالح
في الشابة – س 14
النادي الافريقي – هلال الشابة الصادق السالمي
في حمام سوسة – س 14
النجم الساحلي – نجم المتلوي مختار دبوس
الاحد 23 فيفري
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – النادي البنزرتي هيثم قيراط
في حمام الانف – س 14
نادي حمام الانف – الترجي الرياضي محمد شعبان
في باردو – س 14
الملعب التونسي – الاتحاد المنستيري وليد البناني
في صفاقس – س 16
النادي الصفاقسي – شبيبة القيروان هيثم القصعي

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