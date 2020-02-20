لمحة عن عبد اللطيف المكي وزير الصحة المقترح في حكومة الياس الفخفاخ

ولد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة المقترح في حكومة الياس الفخفاخ، في 27 أوت 1962 في القصور من ولاية الكاف. وهو طبيب ومتحصل على شهادة في الكيمياء الحيوية.

وقد شغل المكي، القيادي في حزب حركة النهضة، منصب وزير الصحة خلال الفترة بين 2011 و2014 في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.

ويعد المكي من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للطلبة سنة 1985 وتولى أمانته العامة خلال الفترة 1989 /1990. اعتقل لمدة قصيرة سنة 1987 وأفرج عنه ، قبل أن يتم اعتقاله مرة ثانية خلال تسعينات القرن الماضي والحكم عليه ب10 سنوات سجنا من قبل المحكمة العسكرية بعد أن كان ناشطا قويا في الحراك الطلابي الذي ينادي بحرية التعبير والنشاط السياسي داخل الجامعات. وأطلق سراحه في 2001.

بعد الثورة التونسية في 2011، ترأس قائمة حركة النهضة في دائرة الكاف في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011 في 23 أكتوبر 2011. وفاز بمقعد كنائب في المجلس الوطني التأسيسي.

وترشح عبد اللطيف المكي في الانتخابات التشريعية التونسية 2014 عن دائرة الكاف الانتخابية وفاز بمقعد في مجلس نواب الشعب، كما فاز في انتخابات 2019 عن دائرة تونس 1 .