السيرة الذاتيّة لوزير الشؤون المحليّة لطفي زيتون

عيّن رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ، يوم الأربعاء 19 فيفري 2020، القيادي بحزب حركة النهضة لطفي زيتون وزيرا للشؤون المحلية.

زيتون من مواليد 13 أوت 1964، بتونس العاصمة، وهو إعلامي وباحث متخصص في السياسة والتاريخ. زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة سيدي علي عزوز ثم بالمعهد الفني بتونس لكنه لم يستكمل دراسته الجامعية في تونس بسبب توجهاته السياسية.

لجأ إلى الجزائر في ديسمبر 1990، حيث عمل مراسلا لبعض الصحف العربية، قبل أن يسافر إلى بريطانيا سنة 1992، أين استأنف تعليمه الجامعي وتحصل على دبلوم اللغة الانكليزية وبكالوريوس الحوكمة والتاريخ السياسي من جامعة شرق لندن ثم تحصل على الماجستير في نظريات العلاقات الدولية من جامعة كانتربري ببريطانيا.

خاض زيتون عدة تجارب إعلامية، حيث تولى منصب نائب ورئيس تحرير قناة «الحوار» الفضائية اللندنية، كما كان عضواً في الاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا.

سياسياً، شغل زيتون منصب مدير مكتب رئيس حركة النهضة من سنة 1993 إلى غاية 2006 كما كان عضوا في المكتب الإعلامي والسياسي للحركة بالمهجر خلال التسعينات.

بعد الثورة، تولى زيتون خطة مستشار سياسي لدى رئيس الحركة راشد الغنوشي، إضافةً إلى كونه عضو مجلس شورى حركة النهضة.