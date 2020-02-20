الموافقة على 136 ملف لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون

تمت الموافقة على 136 ملف، في اطار برنامج استثنائي يهدف إلى تخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون خلال موسم 2019 /2020، وفق ما أفاده وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، خلال ندوة صحفية عقدت، الخميس، حول تقدم سير موسم الزيتون.

ويهدف هذا البرنامج، الذي انطلق في أوائل شهر فيفري الجاري، إلى دعم مختلف الفاعلين في القطاع ( محولين ومصدرين ) ولمساعدة منتجي زيت الزيتون لمجابهة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتهم خلال موسم زيت الزيتون الحالي.

وسينتفع الفلاحة وأصحاب معاصر زيت الزيتون والمصدرين المنضوين في هذا البرنامج بمنحة تخزين تقدر ب 50 دينار (د) لكل 1 طن ولكل شهر من التخزين، أو بمبلغ 300 د للطن الواحد لكامل فترة التخزين التي تمتد على ستة أشهر. وسيتم دفع هذه المنحة في نهاية فترة التخزين.

كما ستسند أيضا منحة خاصة بقيمة 200 د للطن الواحد للفلاحة وأصحاب المعاصر في بداية فترة التخزين لتشجيعهم على الانضمام لهذا البرنامج.

و قال الوزير ” تمت الموافقة على 136 ملف من جملة 163، ويمثلون 4ر34 ألف طن من زيت الزيتون” موضحا أن مطالب التخزين بلغت إلى غاية الآن 40 ألف طن من زيت الزيتون.

و كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر خلال شهر جانفي الفارط، أن يتواصل هذا البرنامج على مدى ثلاثة أشهر، فيفري (60 ألف طن )ومارس (20 ألف طن ) وأفريل ( 20 ألف طن).