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سمير الوافي يعلق على الحقيبة الوزارية التي منحت لمحمد عبو: “بن علي كان يمنحها لأقرب وزرائه إليه وأوفاهم وأكثرهم إخلاصا له”

2020/02/20 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

علق الاعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك على الحقيبة الوزارية التي تم منحها لمحمد عبو في حكومة الياس الفخفاخ المقترحة.


وقال الوافي : “السيد محمد عبو تم تمييزه في هذه الحكومة برتبة وزير دولة…ولا أعرف إن كان ذلك شرط منه ليكون أهم وأعلى بروتوكوليا وتشريفاتيا من زملائه أم أن الياس الفخفاخ ميزه عن بقية زملائه بهذا التشريف…!؟

لكن ما معنى وزير دولة !؟

ونوه الوافي الى ان خطة وزير الدولة في تونس كان بن علي رحمه الله يمنحها لأقرب وزرائه إليه وأوفاهم وأكثرهم إخلاصا له.

وفي ما يلي تفاصيل التدوينة:

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