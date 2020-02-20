صالون “الصناعة الذكيّة 4.0 ” يحفّز الشباب على اقتحام الثورة الصناعيّة الرابعة (صور+ فيديو)

نظّمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يومي 19 و 20 فيفري 2020 الدورة الثانية من صالون الصناعة الذكيّة “Smart Industrie” تحت شعار “الصناعة 4.0 في تونس.. انتقال على الطريق”.

ويُتوقّع أن يزور هذا الصالون الهام ما يقارب الـ 1200 زائر من رجال أعمال و ومديري مصانع وشركات وباحثين في مجال تكنولوجيات المعلومات بالاضافة الى خباء في الاقتصاد.

وسيتمّ خلال هذه التظاهرة تخصيص فضاء للمحاضرات و الحوارات و عرض تجارب دوليّة ناجحة في مجال الاقتصاد الرقمي والصناعة الاذكيّة بالاضافة الى تخصيص فضاء عرض يشارك فيه 19 عارضا يمثّلون انجازات مؤسسات تونسيّة ناشئة في مجال “الصناعة 4.0”.

كما سيتمّ بالتوازي مع الصالون تنظيم “”هاكاثون” يشارك فيه 22 فريقا، وتمّ خلاله تكريم الـ3 مشاريع الفائزة الذين ابتكروا حلولا تكنولوجيّة لمواضيع وتحديات من واقع المؤسسة يطرحها صناعيون في مجال الصناعة 4.0 .

ومن جانبه اكّد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة في تصريح لـ”المصدر” أنه سيتمّ فتح حوار بين كافة المتدخّلين في مجال الصناعة 4.0 من أجل انشاء استراتيجيّة وطنيّة تكون نموذجا خاصا بتونس بالاعتماد على الامكانيات التي نملكها.

وأضاف بوزوادة أن الصناعة الذكيّة تعتبر استخدام تكنولوجيا المعلومات و وانترترنات الأشياء في مجال الصناعة من أجل خلق وحدات صناعية متصلة بالأنترنات تعوّض الصناعات التقليديّة التي تعتمد على الجانب البشري.

وشدّد محدّثنا أن تونس قادرة علة مواكبة هذه التطورات خاصة وأن البلاد زاخرة بالكفاءات الشابّة الرائدة في مجال التكنولوجيا.