من هو عماد الحزقي وزير الدفاع الوطني المقترح في حكومة إلياس الفخفاخ؟

وُلد عماد الحزقي، المقترح لمنصب وزير الدفاع الوطني في حكومة إلياس الفخفاخ، سنة 1968 بتونس.

وهو متحصّل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس وعلى شهادات الدراسات المعمّقة في القانون الدولي من كليّة الحقوق وكذلك على شهادة الدراسات المعمّقة في القانون العام من كليّة الحقوق بالسوربون (فرنسا).

كما شغل خطة مستشار للشؤون الخارجية وخطة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية وخطة رئيس دائرة ابتدائية.

وقد شغل الحزقي أيضا خطة مندوب دولة وذلك إلى غاية انتخابه منذ سنة 2017 رئيسا لهيئة النفاذ للمعلومة.