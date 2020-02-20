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من هو نور الدين الريّ وزير الخارجية المقترح في حكومة الفخفاخ؟

2020/02/20 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

وُلد نور الدين الري الذي تم اقتراحه أمس الأربعاء ليشغل منصب وزير للشؤون الخارجية ضمن حكومة إلياس الفخفاخ، في 3 مارس 1970 بتونس العاصمة.

وهو حاصل على دبلوم المرحلة العليا من المدرسة القومية للإدارة بباريس في سنة 2001 وعلى الأستاذية في العلوم القانونية.

وقد شغل نور الدين الري منذ التحاقه بوزارة الخارجية سنة 1996، عدة مناصب أبرزها سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية التونسية لدى دولة الكويت ومستشار الشؤون الخارجية بسفارة الجمهورية التونسية بالرباط ومستشار الشؤون الخارجية بالإدارة العامة للعلاقات مع أوروبا، قبل أن يشغل خطّة سفير تونس لدى مسقط (سلطنة عمان) وهو المنصب الذي شغله منذ نوفمبر 2018 إلى حين اقتراحه وزيرا للخارجية.

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