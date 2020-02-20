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الفخفاخ يلتقي عددا من رؤساء الكتل البرلمانية ويؤكد على أهمية “توفير أسس الاستقرار”

2020/02/20 أخبار, المصدر مع وات, سياسة


التقى المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، برؤساء الكتل البرلمانية لحركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس والإصلاح الوطني والمستقبل.

وجاء في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للفخفاخ على موقع “فايسبوك”، أن الفخفاخ شدّد على “أهمية الحوار وبناء الثقة وتوفير أسس الاستقرار”، مؤكدا أيضا على ضرورة “توفير مناخ سياسي بالبلاد يتيح بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بين كل الأطراف”.

وأشار البلاغ إلى أن اللقاءات كانت “إيجابية” وسادها ” التفهم والأمل في أن تتوفر للحكومة المرتقبة الظروف المناسبة للعمل بانسجام وتكامل مع السلطة التشريعية، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وتحقق المصلحة العليا للوطن”.

وجاء في البلاغ أنه تعذّر الحضور على رئيسي كتلتي “قلب تونس” وائتلاف الكرامة.

وكان الفخفاخ أعلن، مساء أمس الأربعاء، عن تركيبة حكومته المقترحة، التي ضمت 32 عضوا بين وزراء وكتاب دولة وذلك بعد شهر من المشاورات.
ووجّه رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص قائمة أعضاء الحكومة المقترحين، لعرضها على الجلسة العامة للمجلس النيابي لنيل الثقة، وذلك عملا باحكام الفصل 89 من الدستور.

وأعلن مكتب البرلمان عن عقد جلسة عامة يوم الاربعاء المقبل، 26 فيفري، لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

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