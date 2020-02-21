تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء ، صباح الجمعة، ضباب محلي كثيف بالشمال ويكون الطقس عامة مغيما جزئيا بأغلب المناطق.

تهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 18 و 22 درجة و في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية في حين يكون البحر متموجا فشديد الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل.

ويتسم الطقس، غدا السبت، بظهور سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال في حين تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وببقية السواحل وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة وتصل الى حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.