في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الجمعة 21 فيفري 2020

الحمل

يوم مليء بالأحداث المرعبة، ولذلك تبدو مرتبكا معظم الوقت. لا تقلق لديك فرصة جيدة لإنجاز العديد من الأعمال هذا اليوم، وسيكون لديك وقت فراغ في المساء تستطيع أن تستغله في أي نشاط مفيد. استمتع بوقتك قدر الإمكان، ولا تهتم بالإشاعات التي يروجها البعض اليوم.

الثور

لا تتراجع أبدا ولا تستسلم للظروف مهما كانت. تأكد أنك الشخص المناسب للمهمة التي كلفت بها من قبل مديرك في العمل ستثبت لك النتائج ذلك بالفعل. ربما يحدث موقف ما يجعلك تفقد السيطرة على أعصابك. تحتفل في المساء بإنجاز المهام المطلوبة منك.

الجوزاء

هذا هو أفضل يوم لكي تخرج فيه من المنزل وتختلط بعدد كبير من الأشخاص. تواصل مع المحيطين بك على المستوى الشخصي. اهتم بالمعلومات التي تعرفها اليوم، فربما تحتاجها لإنجاز مشروع ما خلال الفترة المقبلة. لا يوجد أي شخص من حولك تستطيع أن تبوح له بأسرارك.

السرطان

ربما تمر بتجربة في غاية الصعوبة على المستوى العاطفي. لا تندهش إذا وجدت نفسك تتعامل بأسلوب أكثر جدية وصرامة اليوم. حاول أن توزع طاقتك وتنظم وقتك بشكل صحيح. المرونة في التعامل مع الآخرين هي سر نجاحك اليوم. حاول أن تتخلص من القيود.

الاسد

الكثير من الموضوعات في الوقت الحالي لا تسير بالطريقة التي خططت لها، وربما يجب عليك قبول الأشياء التي لا تستطيع تغييرها. لا تسمح لخيبة أملك أن تمنعك من التقدم. سوف تصل إلى هدفك بالإصرار والصبر.

العذراء

يجب أن تكون شخصا واقعيا وعمليا اليوم. ركز على أهدافك وحققها على أرض الواقع. لا يعرف من حولك الأفكار التي تحتفظ بها لنفسك لأنهم لا يعلمون كيف يقرأون أفكارك. إذا كنت تريد أن تكون متميزا، اعرض أفكارك ومشاريعك حتى تثبت للآخرين أنك تستطيع التفكير على الأقل.

الميزان

لا تجعل المواقف السلبية التي تحدث اليوم تقلل من حماسك أو نشاطك. كن حذرا فبعض المشاكل اليوم قد تجعلك تخسر وظيفتك وزملاءك في العمل. لا تندم على قراراتك الأخيرة، وتذكر أنك اتخذتها بعد وقت طويل من التفكير. أي خطأ غير مسموح به في العمل اليوم.

العقرب

قد تكون بذلت جهدا مضافا اليوم ولكن قد يكون ذلك لصالحك، وربما تحصل على تقدير مادي ومعنوي قريبا. عليك أن تثبت للعالم من حولك اليوم أنك شخص شجاع لا تخاف التحديات أو المصاعب. لست مضطرا للتصرف بعدوانية أو بعنف مع الآخرين. كن هادئا.

القوس

استغل هذا اليوم لأن طاقتك قد تكون مضاعفة وبالتالي ستستطيع أن تنجز أعمالك في وقت مبكر. بدلا من أن تندم على الأوقات الماضية التي ضيعتها، حاول أن تستغل كل لحظة من الآن. اهتم بالأمور العملية التي تتعلق بأهدافك المهنية.

الدلو

تشهد الفترة القادمة تطورات على الصعيد الصحي، فأنت تحاول على الدوام أن تحافظ على صحتك واتبع تعليمات الطبيب وهذا من الأمور الجيدة. ستشهد حياة الأفضل الفترة القادمة. وسترى نتيجة استثمارك في بعض المشاريع قريبا.

الحوت

قد تكون مضطربا إلى حد ما اليوم. قد تحدث عدة تغييرات في خطة العمل اليوم، فكن حذرا. انتظرت وقتا طويلا حتى تحسن مستواك المادي، ولكن لم تحصل على الفرصة المناسبة. ربما يعرض عليك أحد الأصدقاء وظيفة جديدة تناسب مؤهلاتك.