باجة : وقفة احتجاجية لفلاحين في معتمدية باجة الشمالية للمطالبة بتوفير الشعير ودعم حصتهم من الاعلاف

نفّذ عشرات الفلاحين من معتمدية باجة الشمالية وخاصة من منطقتي “قصر مزوار” و”الحمرونية” اليوم الجمعة وقفة احتجاجية بمدينة باجة للمطالبة بتوفير حصتهم من الشعير والأعلاف لشهر فيفري الجاري، مؤكدين أن قطيعهم فى حاجة الى دعم نصيبهم من الاعلاف على خلفية انحباس الامطار ومحدودية المراعي.

و دعوا فى تصريحات لصحفية “وات” بباجة الى مراجعة الحصة المقررة لكل فلاح والتى تم تحديدها ب500 كلغ لكل فلاح، مؤكدين ان هذه الكمية لا تكفي فى الظرف الحالي ومعبّرين عن تخوّفهم من أن يؤثّر شحّ الأمطار بصفة كبيرة على قطيع الابقار والاغنام امام نقص الاعلاف المدعّمة.

وصرّح شكري الدجبي رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري لصحفية “وات” ان الاتحاد هو الهيكل المسؤول على تنظيم عملية توزيع الاعلاف من شعير وسدّارى وأن حصة مربي الماشية في باجة الشمالية من الشعير تقدر ب230 طنا وانه تم توزيع اكثر من 160 طنا منها الى حد اليوم وانه سيتواصل توفير بقية الحصة فى الايام القادمة، معلنا انه تم تحديد حصة كل فلاح ب500 كلغ حتى يتم توزيع كميات الشعير الواردة من ديوان الحبوب على اكبر قدر من الفلاحين.

واكد ان الفلاحين يحتاجون حاليا الى دعم اكبر اعتبارا لانحباس الامطار، معلنا ان وزارة الفلاحة قد أقرّت الترفيع فى حصة ولاية باجة وزيادة حصة الجهة بكميات تتراوح بين 10 و20 طنا لكل معتمدية فى الفترة القادمة، حسب قوله.