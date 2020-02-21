تنس : ريباكينا تبلغ الدور قبل النهائي في دبي وخروج موغوروزا

حققت إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان مفاجأة جديدة بالفوز على المصنفة الثانية كارولينا بليسكوفا 7-6 و6-3 في بطولة دبي للتنس لتتأهل للدور قبل النهائي امس الخميس.

وبعد أن أطاحت ببطلة استراليا المفتوحة “صوفيا كينين” من الدور الأول سددت ريباكينا (20 عاما) 33 ضربة ناجحة و11 إرسالا ساحقا لتهزم “بليسكوفا” في أول انتصار لها بمسيرتها على واحدة من اللاعبات الخمس الأعلى تصنيفا.

وقالت ريباكينا “لم أفكر حقا في أنها المصنفة الثانية أو الثالثة فهذا لم يشغلني حقا وحاولت بذل أقصى جهد”. وأضافت “اعتقدت أنني سأواجه مشاكل في الإرسال لأن اللعب داخل القاعات له شعور مختلف لكنني اندهشت بضربات إرسالي وسددت بشكل جيد حقا”.

وقالت بليسكوفا إن مستواها “لم يكن سيئا جدا” لكن ريباكينا كانت متفوقة بعد أن حصلت على 80 في المئة من نقاط إرسالها الأول واكتسحت منافستها التشيكية بضرباتها الناجحة.

وستلتقي ريباكينا، التي تتصدر قائمة اتحاد اللاعبات المحترفات بتسديد أكثر من 100 إرسال ساحق هذا العام، مع “بترا مارتيتش” في قبل النهائي بعد أن تغلبت على الكرواتية أنيت كونتافيت 7-6 و6-1.

وفي الجانب الآخر من القرعة فازت الأمريكية جنيفر برادي الصاعدة من التصفيات، والتي خاضت مباراتها السادسة في دبي خلال ستة أيام، على الإسبانية غاربين موغوروزا 6-7 و6-3 و6-4 لتبلغ قبل النهائي لأول مرة في إحدى بطولات اتحاد المحترفات.

وستلتقي “برادي” مع المصنفة الأولى “سيمونا هاليب” التي هزمت “أرينا سابالينكا” 3-6 و6-2 و6-2 بعد أن عوضت خسارتها في مجموعة للمباراة الثانية على التوالي. ولم تتمكن هاليب من مجاراة قوة سابالينكا في بداية اللقاء لكنها لعبت بشكل أسرع في آخر مجموعتين.

وقالت هاليب “اعتقد أنني بدأت اللعب بقوة أكبر في المجموعة الثانية وتحكمت في الإيقاع بالمجموعة الثالثة. من الصعب اللعب أمامها دائما لأنها أكثر طولا وتحظى بقوة كبيرة ” .