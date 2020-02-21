بالفيديو: زوجة قصي الخولي التونسيّة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل عن زواجهما والظلم الذي تعيشه

كشفت مديحة الحمداني المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدثت باللهجة التونسية في الفيديو الذي نشرته على حسابها عبر موقع أنستغرام أنها زوجة الممثل السوري قصي الخولي.

كما أكدت الحمداني أنّها تعيش وضعا صعبا بسبب تعرضها للكثير من الاتهامات والانتقاد هي وابنها بسبب زوجها الذي جعلها عرضة “للي يسوى واللي ما يسواش”.

وتابعت باكية “أنا بنت عايلة ومحترمة، اشتغلت في شركات ضخمة في دبي وتعرفت على قصي الخولي في 2014 وارتبطت به لكنه كان الإنسان الخاطئ”.

وأشارت إلى أنّ النجم السوري كان يتظاهر أنّه أب مثالي في البرامج التلفزية لكنّه “ممثل حتى في حياته الحقيقية وكان يكذب ويمثل دور الأب” حسب تعبيرها، مؤكّدة أنّها تعرضت للظلم والمعاملة السيئة والقهر وتعاني يوميا لتوفير مصاريف ابنها خاصة أنها لا تملك عملا لعدم حصولها على التراخيص الضروريّة رغم أنها تحمل الجنسيّة الأمريكية.