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هذه حصيلة الحملات الأمنية المتزامنة بعدد من ولايات الجمهوريّة للأمن والحرس الوطنيين..

2020/02/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، قامت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم 20 فيفري 2020 بحملات أمنية متزامنة بعدد من ولايات الجمهوريّة (تونس الكبرى، نابل، بنزرت، سوسة، صفاقس، باجة وزغوان) وقد أسفر مجموع هذه الحملات عن أهمّ النتائج التالية:

– إيقاف 819 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام.

– حجز 45 سيارة مفتش عنها.

– حجز 345 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

– تحرير 810 محضرا عدليّا.

– تحرير 169 محضرا جبائيّا.

– تحرير 1346 مخالفة مرورية.

– القيام بـ 13252 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.

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