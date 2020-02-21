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وزارة الفلاحة وبرنامج التعاون التنموي الالماني يوقعان مذكرة تفاهم لدعم قطاع المياه في تونس

2020/02/21 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

وقعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة بتونس، مذكرة تفاهم مع برنامج التّعاون التنموي الألماني، لدعم قطاع المياه في تونس.

وتولى التوقيع على مذكرة التفاهم، كل من مدير مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة، حمّادي الحبيب، رئيس برنامج المياه بالتعاون التنموي الألماني، مونفراد ماتز، بحضور وزير الفلاحة، سمير الطيب، وكاتب الدولة للموارد المائية، عبد الله الرابحي.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ اصدرته وزارة الفلاحة، عقب توقيع الاتفاق، الى استدامة ادارة الموارد المائية على أساس القوانين المنصوص عليها بمجلّة المياه.

ويتكوّن المشروع من أربعة محاور تتمثل في دعم تنفيذ القوانين المنصوص عليها بمجلة المياه الجديدة والتّواصل من أجل تغيير السلوك للمحافظة على المياه واستنباط الحلول على المستوى الجهوي لإدارة الموارد المائية والتّعاون مع القطاع الخاص.

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