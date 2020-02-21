رقم اعمال الشركات المدرجة بالبورصة ارتفعت الى 17،9 مليار دينار خلال 2019

ارتفع رقم أعمال الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، خلال سنة 2019، بنسبة 8،7 بالمائة مقارنة بسنة 2018 لتبلغ 17،9 مليار دينار .

وكشفت بورصة الاوراق المالية بتونس، في وثيقة حول تطور المؤشرات والعائدات للشركات المدرجة للثّلاثي الرابع من سنة 2019 مقارنة بسنة 2018، نشرتها الجمعة،

أنّ 60 من 81 شركة مدرجة قامت بنشر نتائجها بحلول 21 جانفي 2020 الذي يشكل موعدا نهائيا للتّصريح.

واضافت ان عدد الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية ارتفع الى 79 شركة مع موفي شهر جانفي 2020 وظلت الشركة المغاربية الدولية للاشهار، الوحيدة التي لم تفصح بعد عن نتائجها.

ولفتت البورصة الى ان 75 بالمائة من الشركات التي افصحت عن بياناتها المالية (60 من 90 شركة مدرجة)، حسّنت عائداتها بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2018 .

واستحوذت الشّركات المكونة لمؤشر “توننداكس 20” على 59 بالمائة من اجمالي العائدات (10،5 مليار دينار) وسجلت نموا في ايراداتها بنسبة 12،2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

وارتفع الناتج البنكي الصافي المجمع لـ12 بنكا مدرجا في البورصة بنسبة 13،4 بالمائة سنة 2019، ليبلغ 4954 مليون دينار مقابل 4367 مليون دينار، خلال سنة 2018.

وتراجع رقم معاملات سبع شركات ايجار مالي مدرجة بالبورصة، بشكل طفيف (0،3 بالمائة) لبيلغ 446 مليون دينار، سنة 2019، مقابل 448 مليون دينار، سنة 2018.

واستفاد من التوجه الايجابي للقطاع المالي اربع شركات تأمين مدرجة بالبورصة، التي اصدرت منحا بزهاء 816 مليون دينار، في 2019، مقابل 758 مليون دينار، سنة 2018، اي بارتفاع قدره 7،7 بالمائة.

وبلغت عائدات القطاع المالي، الذّي يهيمن على رسملة البورصة، 6656 مليون دينار مقابل 6192 مليون دينار، وقد ارتفعت بنسبة 7،5 بالمائة على اساس سنوي.

وارتفع رقم اعمال قطاع المواد الاستهلاكية الذي يضم ثلاث مجموعات كبرى (“بولينا” القابضة و”دليس” القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 10 بالمائة لتمر من 4534 مليون دينار الى 4124 مليون دينار.

وتطوّر رقم أعمال موزّعي السّيارات (اربع شركات)، بين سنتي 2019 و 2018 ، بنسبة 2،6 بالمائة ليبلغ 1079 مليون دينار مقابل 1051 مليون دينار.

ونما، حسب المصدر ذاته، رقم المعاملات الجملي لقطاع خدمات الاستهلاك، (علامتي توزيع كبيرتين) بنسبة 2ر7 بالماة خلال سنة 2019 ليصل الى 1615 مليون دينار مقابل 1506 مليون دينار سنة 2018.

ولاحظت البورصة أنّ عائدات ثمانية قطاعات من مجموع تسعة، سجلت ارتفاعا، ليحقق قطاع المواد الاساسية افضل اداء في حدود 14،3 بالمائة يليه قطاع المواد الاستهلاكية (12،1 بالمائة) في حين تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 3،9 بالمائة .