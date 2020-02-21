توننداكس تراجع خلال سنة 2019 بنسبة 2،06 بالمائة

سجل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية توننداكس، تراجعا بنسبة 2،06 بالمائة خلال سنة 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 15،76 بالمائة خلال سنة 2018 .

وخلصت بورصة الاوراق المالية بتونس في وثيقة تقييمية لنتائج الشركات والمؤشرات خلال سنة 2019 الى ان “مؤشر توننداكس 20″ اظهر بدوره تراجعا بنسبة 3،70 بالمائة خلال 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 15،09 بالمائة خلال 2018 .

ويضم مؤشر ” توننداكس 20″ اهم 20 شركة مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس ويتم تحيينه من قبل لجنة المؤشرات التابعة للبورصة وفقا للمستجدات والنتائج.

وأشارت البورصة، الى ان 4 من اجمالي 13 مؤشر قطاعي حققت نتائج ايجابية خلال سنة 2019 وقد اعتلى القائمة مؤشر التامين بنسبة 7،88 بالمائة يليه مؤشر المنتوجات المنزلية والعناية الشخصية بنسبة 5،19 بالمائة.

وتراجع مؤشر البناء ومواد البناء بنسبة 23،87 بالمائة وكذلك مؤشر الخدمات المالية بنسبة 15،16 بالمائة