الكشف عن مراسلات سريّة بين رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ وشوقي الطبيب.. وهذه التفاصيل

راسل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، خلال فترة المشاورات حول تشكيل الحكومة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 6 مناسبات، للاستفسار والحصول على معلومات حول عدد من المرشحين لمناصب وزارية في حكومته.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة 21 فيفري 2020، أنّ الفخفاخ طلب معطيات حول قرابة 50 اسما، طول فترة المشاورات.

إلا أنه لم يتم الكشف عن الأسماء التي طلب الفخفاخ معلومات حولها، أو الملفات التي تم الاستفسار بشأنها، أو إن كانت الحكومة المقترحة تتضمن بعض الأسماء ممن شملها البحث.

فقد تم الردّ على مراسلة الفخفاخ السرية بمراسلة سرية بدورها، حفاظا على سرية العمل، وفق ما صرّح به رئيس الهيئة لنفس المصدر.

وتمثل ردّ الهيئة بخصوص الملفات موضوع الاستفسار، إنها “بصدد التقصي” أو إنه “تمت إحالة الملف على القضاء”.