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وزارة التربية تؤكد اتخاذها لكل الإجراءات اللازمة لردع المعتدين على التلاميذ و الإطار التربوي

2020/02/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أكدت وزارة التربية اليوم الجمعة اتخاذها كل الإجراءات اللازمة لردع المعتدين على التلاميذ و الإطار التربوي بعدد من المؤسسات التربوية وتتبع مرتكبيها طبقا لما يسمح به القانون.

وشددت الوزارة في هذا الخصوص على تضامنها مع المعلمتين بإحدى المدارس الابتدائية بالمكنين من ولاية المنستير اللتين تعرضتا الى اقتحام منزلهما من طرف غرباء مشيرة إلى أنها كلفت مصالحها الجهوية لمتابعة مسار التحقيقات و الأبحاث الأمنية لتتبع مرتكبي هذه الاعتداءات وتوفير الإحاطة النفسية اللازمة لللمربيتين في هذه الظروف الصعبة.

و أعربت الوزارة عن رفضها لكل أشكال الاعتداءات اللفظية و المادية المتكررة ضد التلاميذ والاطار التربوي مؤكدة عن عميق انشغالها من هذه الاعتداءات حتى وان تمت خارج الفضاء التربوي باعتبار أن هيبة المربي ورمزية الرسالة التي يضطلع بها ونبلها وانتمائه للأسرة التربوية تعد عناصر ملازمة له في حياته المهنية والخاصة وفق ما ورد في البلاغ ذاته.

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