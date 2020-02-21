القصرين: حجز 2000 خرطوشة سجائر تباع بطرق غير قانونية في سبيبة

تمكنت مصالح الحرس الوطني بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، من ضبط عربة خاصة يقودها شخص من ولاية مجاورة كان بصدد بيع التبغ بطرق غير قانونية، وفق المدير الجهوي للتجارة فتحي خضاورية.

واوضح خضاورية في تصريح ل(وات) انه تم حجز الكمية المقدرة ب2000 خرطوشة سجائر (تحتوي كل واحدة على 10 علب سجائر) حجزا فعليا، وتأمينها بقباضة الإختصاص لإعادة ضخها بالمسالك المنظمة.

وبيّن أنه تم تحرير محضر في عدم الاستظهار بالفواتير طبيقا للفصل 42 إحالة والفصل 52 عقوبة من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وابرز أن هذه العملية تأتي في إطار مقاومة الإحتكار والمضاربة في مادة التبغ.