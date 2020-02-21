بنزرت: تنفيذ 4 قرارات بلدية وإزالة 22 موضع انتصاب عشوائي

أفضت الحملة الرقابية الوطنية التي شهدتها ولاية بنزرت كامل نهار امس الخميس في مجال تنفيذ القرارات البلدية إلى تنفيذ 4 قرارات تتضمن ازالة عدد من الاسيجة والاسس المقامة دون تراخيص قانونية، وغلق محل تجاري، وفق ما افاد به رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية عاظل بنطاهر (وات).

وأضاف ذات المصدر أنه اشتركت في الحملة الرقابية مصالح الشرطة البلدية والتجارية والصحية والأمنية والبلديات، وتم فيها ايضا تحرير 11 مخالفة اقتصادية والقيام ب12 عملية حجز لكميات هامة من الكراسي والطاولات والملابس المستعملة، بالتوازي مع ازالة 22 موضع انتصاب فوضوي.