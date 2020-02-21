اريانة: رفع 43 مخالفة اقتصادية منذ انطلاق موسم التخفيضات الشتوي

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية اريانة من رفع 43 مخالفة اقتصادية بداية من منتصف جانفي الماضي اي قبل انطلاق موسم التخفيضات الشتوي “الصولد” (مطلع فيفري) والى غاية يوم 20 فيفري الجاري، وذلك بعد القيام بنحو 350 زيارة ميدانية شملت محلات بيع الملابس الجاهزة والاحذية والهدايا والاثات، حسب ما افادت به مصادر من الادارة الجهوية للتجارة (وات).

وذكرت ذات المصادر انه تم رفع 17 مخالفة اقتصادية لاعتماد المبيعات غير القانونية و13 مخالفة لتطبيق تخفيضات موسمية دون تصريح، الى جانب رفع 8 مخالفات لعدم اشهار الاسعار و5 مخالفات لاعتماد تخفيضات غير قانونية.

وبلغ عدد المؤسسات التجارية المشاركة في موسم التخفيضات الشتوي لسنة 2020 باريانة قرابة 148 مؤسسة تدير نحو 337 نقطة بيع حيث استأثر قطاع الملابس الجاهزة والاحذية بنسبة مشاركة بلغت 80 بالمائة.

وانطلقت عمليات الرقابة منذ الاسبوع الثاني لشهر جانفي الفارط للتصدي خاصة للممارسات التجارية غير النزيهة وتشمل بالخصوص البيع غير المعلن للعموم.