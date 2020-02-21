بنزرت:توزيع 46 هك من الأراضي الفلاحية المسترجعة على خمسة من الباعثين الشبان من غير حاملي الشهادات العليا

تولت اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية الفلاحية ببنزرت الملتئمة اليوم بمقر الولاية باشراف كاتب عام الولاية حمادي بن عمر نيابة عن والي الجهة ، اجراء القرعة الخاصة بتوزيع 46 هك من الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة وذلك لفائدة خمسة شبان من الباعثين الراغبين في الاستثمار والنشاط الفلاحي من غير حاملي الشهادات العليا.

وقال الكاتب العام لولاية بنزرت ان اجراء القرعة تم بطريقة علنية وبحضور المنتفعين وبقية أعضاء اللجنة ، حيث تم توزيع أربعة مقاسم على أصحابها بمنطقة هنشير سوق الاثنين بمنزل بورقيبة على مساحة جملية تناهز الـ40 هك في حين بقع المقسم الخامس ومساحته 6 هك بهنشير متغني من معتمدية جومين .

ومن جانبها اشارت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن ان عملية توزيع المقاسم الفلاحية اليوم تندرج في نطاق تنفيذ منشور وزيري الفلاحة والشؤون العقارية عدد ” 6-4م-بشان إعادة توظيف وتثمين الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة لفائدة غير حامملي الشهادات العليا حيث تم عقب الاشهار والتعليق والمصادقة على الملفات المترشحة من قبل المصالح المركزية لوزارتي الفلاحة واملاك الدولة اجراء قرعة اليوم في انتظار إتمام إجراءات التحويز وتحديد القيمة الكرائية من قبل الإدارة العامة للاختبارات .

وبينت ان نفس الاجراء سيتم اعتماده في ملف توزيع المقاسم الفلاحية على المترشحين من أصحاب الشهادات العليا عند توصل اللجنة للمصادقة النهائية والاذن بالتحويز من قبل الإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة.