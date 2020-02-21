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لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر في منهجية العمل بخصوص مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

2020/02/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، جلسة أمس الخميس، خصصت للنظر في منهجية العمل بخصوص مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة .

وأكد النواب أهمية وخطورة مشروع القانون المذكور، لما له من علاقة بمجال الحقوق والحريات الفردية، داعين إلى القيام بالإستماعات الضرورية للجهات ذات العلاقة للاستئناس بآرائها وملاحظاتها قبل الشروع في دراسة مشروع القانون.

وأقرت اللجنة في هذا الخصوص، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن البرلمان، برمجة إستماعات إلى خبراء مختصين في القانون وإلى النقابات الأمنية والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل .

كما تم خلال الجلسة، التعرض إلى مسألة تنازع الإختصاص، حيث أشار النواب إلى مسألة إحالة بعض مشاريع أو مقترحات قوانين تندرج ضمن إختصاص لجنة التشريع العام إلى لجان أخرى .

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