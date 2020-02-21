“إمام” يخرب ويبلغ: الداخلية تكشف ملابسات الإضرار بمحتويات جامع الرحمان بجبل الخاوي بالمرسى الغربية

تقدم إمام جامع الرحمان بجبل الخاوي بالمرسى الغربية، فجر اليوم الجمعة، إلى مقر مركز الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى لتسجيل قضية عدلية تتعلق بتعرض الجامع المذكور إلى محاولة السرقة من داخله وبعثرة محتوياته.

وأفاد المعني، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، تلقته “وات” نسخة منه مساء اليوم، أنه في حدود الساعة 3.30 فجرا، لفت انتباهه وجود حركة غريبة داخل الجامع المذكور (أثناء تواجده بغرفة نومه المحاذية للجامع) فتحوّل لاستجلاء الأمر، وبمجرّد دخوله إلى الجامع تم الاعتداء عليه من قبل مجهولين ثم لاذوا بالفرار.

وتم، تبعا لذلك، إشعار النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث في الغرض. وبمتابعة الموضوع على مستوى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى، وتعميق الأبحاث مع المعني، اعترف الشخص المبلغ بتعمّده الإضرار بمحتويات الجامع بعد مغادرة المُصلّين إثر نهاية صلاة العشاء في حدود الساعة 22.00 من ليلة أمس الخميس، وذلك ببعثرة الكتب والمراجع الدينية بقاعة الصلاة إضافة إلى تهشيم “الثريا” المُثبّتة داخل الجامع.

كما اعترف بعودته إلى مقر الجامع في حدود الساعة 3.15 صباحا والاعتداء على ذاته البشرية، والاتصال بعاملين تابعين للجامع للإيهام بسيناريو اقتحامه من قبل مجهولين بغاية السرقة. هذا وتولّى المعني القيام بتنزيل صور لمحتويات الجامع المبعثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواصلة التحري معه، أفاد بأن غايته من ذلك تهويل الواقعة للفت نظر سلطة الإشراف بغاية تعيينه بصفة دائمة ورسمية كإمام خمس بالجامع المذكور.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل “الإيهام بجريمة والإضرار بملك الغير العام”.