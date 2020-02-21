توننداكس يتراجع بشكل طفيف في اقفال الجمعة



أٌقفلت بورصة تونس، الحصة الأخيرة من الأسبوع، على إنخفاض طفيف ليتراجع توننداكس بنسبة 0،01 بالمائة ويصل الى مستوى 7168،03 نقطة وسط معاملات بحجم 2،593 مليون دينار.

وأنهى سهم ألكتروستار، الحصة، عند سعر 1،430 دينار بعد تحقيق زيادة بنسبة 3،62 بالمائة كانت الأعلى. كما تطور سعر سهم الدولية للايجار المالي بنسبة 3 بالمائة ليبلغ مستوى 15،450 د. وسجل سهم شركة التوظيف والتنمية الصناعيّة والسياحيّة ارتفاعا بنسبة 2،90 بالمائة (8،850 د) تبعه سهم اسمنت قرطاج، الذي استحوذ على الحصة الأهم من المبادلات (0،329 مليون دينار)، بزيادة بنسبة 2،47 بالمائة (1،240 د). وتطورت بدورها قيمة سهم شركة التأمين وإعادة التأمين ستار بنسبة 2،39 بالمائة (123،900 د).

في المقابل تراجع سعر سهم التونسيّة للايجار المالي بنسبة 2،85 بالمائة (10،200 د) تبعه سهم التجاري للايجار المالي، الذي تقلصت قيمته بنسبة 2،85 بالمائة (10،900 د) وسهم حنبعل للايجار المالي بنسبة 2،78 بالمائة (4،540 د).

كما تدهورت أسعار أسهم التونسية لأسواق الجملة وأدوية على التوالي بنسبة 2،59 بالمائة (3 د) وبنسبة 2،39 بالمائة (2،850 د).