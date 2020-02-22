تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

يتميز الطقس بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالشمال.

والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة و تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق.

والريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

اما البحر قليل الاضطراب.

و الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة و تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.