الاطاحة بشاب مسلّح يحوم في محيط مؤسّسة تربويّة ببنزرت

انفجار قنبلة بالقيروان.. وهذه حصيلة الاصابات

أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 21 فيفري

هذه حصيلة الحملات الأمنية المتزامنة بعدد من ولايات الجمهوريّة للأمن والحرس الوطنيين..

تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

2020/02/22 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الطقس بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالشمال.
والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.
البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 23 درجة و تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق.
والريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.
اما البحر قليل الاضطراب.

و الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 18 و 23 درجة و تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn