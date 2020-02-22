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بدعوة من رئيس الجمهورية امير دولة قطر في زيارة رسمية الى تونس يومي 24 و25 فيفري

2020/02/22 أهم الأخبار, المصدر مع وات, سياسة

بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يؤدي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر زيارة رسمية إلى تونس يومي 24 و25 فيفري 2020 على رأس وفد رفيع المستوى يضم بالخصوص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية.

وتأتي هذه الزيارة وفق بلاغ اليوم السبت لرئاسة الجمهورية تجسيدا للرغبة المشتركة في مزيد دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، تليه جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين يتم خلالها بحث علاقات التعاون وسبل مزيد دعمها وتثمينها في المجالات ذات الأولوية.

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