القبض على 3 أشخاص وحجز أكثر من 8400 قرصا مخدرا

عاجل/علاء الشابي يقاضي ابنة شقيقه..وهذه التفاصيل..

بدعوة من رئيس الجمهورية امير دولة قطر في زيارة رسمية الى تونس يومي 24 و25 فيفري

عاجل/ إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ 3 اشخاص تورطوا في الاعتداء على أعوان ديوانة و ابقاء اخر في حالة سراح

الجامعة العامة للعمال البلديين تنشر اجراءات الإضراب العام ليومي 26 و27 فيفري

2020/02/22 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


أعلنت الجامعة العامة للبلديين، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن إجراءات الإضرب العام لعمال البلديات في مجال النظافة يومي 26 و27 فيفري الجاري، والذي كانت أعلنت عنه بسبب خلافات مع سلطة الإشراف في بلدية تونس ووزارة الشؤون المحلية، حول تحقيق جملة من المطالب التي تهم تحسين جرايات العمال وظروف العمل وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل العمال البلديين.

وينطلق الإضراب في الساعة الصفر ليوم الإربعاء 26 فيفري، وينتهي في منتصف ليلة الخميس 27 فيفري، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الجامعة العامة للبلديين.

ويشمل الإضراب كافة مصالح النظافة بالبلديات باستثناء عمال المقابر في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان العمال البلديون أضربوا مدة 4 أيام بتونس العاصمة في شهر جانفي الماضي. وقد أقرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة يوم 31 جانفي إضرابا عاما في كامل البلاد في مختلف المصالح البلدية المعنية بأعمال النظافة وجمع الفضلات.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn