” دورة قطر الدولية للتنس – أنس جابر ” امل في تمثيل التنس العربي النسائي كأفضل ما يكون



أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أن بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات التي تنطلق غدا الاحد تعد من اهم البطولات في اجندة رابطة لاعبي التنس المحترفات.

وتشارك التونسية انس جابر في البطولة القطرية بجانب المصنفات الاوليات على مستوى العالم، وستلتقي في الدور الرئيسي غدا مع اللاعبة التشيكية كاترينا سينياكوفا.

وعبرت انس جابر، في تصريح لها عن أملها في عبور الدور الاول والتأهل الى الدور الثاني لبطولة قطر ومواصلة المشوار في البطولة مؤكدة أنها تولي اهتماما لكل بطولة على حدة، معربة عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية لتمثيل التنس العربي النسائي كأفضل ما يكون.

وقدمت انس جابر الشكر الى اللجنة المنظمة للبطولة على منحها بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات البطولة القطرية، وذلك بعد نجاحها الكبير في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة اولى بطولات “الجراند سلام ” الشهر الماضي في انجاز يتحقق لأول مرة للاعبة تنس عربية.

وقالت “عندما توجه لي الدعوة للمشاركة في البطولة الدولية لا اتردد لأنني احب هذا البلد الذي له فضل كبير على مسيرتي الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، لذا أتمنى ان أكون عند حسن الجميع “.

وكانت اللاعبة التونسية أنس جابر قد حققت إنجازا تاريخيا بعد تأهلها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى كأول لاعبة عربية تصل الى افضل ثماني لاعبات تنس محترفات في واحدة من البطولات الاربع الكبرى.

وكانت أُنس (25 عاما) حققت مفاجآت كبيرة في ملبورن في الدور الثاني للبطولة بالفوز على البريطانية جوانا كونتا المصنفة الثانية عشرة للبطولة قبل أن تتبعها بمفاجأة أخرى وتفوز على الدنماركية كارولين فوزنياكي والصينية وانغ قيانغ التي أطاحت بالأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز.

وتوقفت مسيرة أُنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بالخسارة 6-4 و6-4 أمام الامريكية صوفيا كينين في الدور ربع النهائي.