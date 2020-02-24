تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء، صباح الاثنين، ضباب محلي ويكون الطقس عامة قليل السحب وتتجه الحرارة نحو ارتفاع طفيف وتتراوح الدرجات القصوى بين 20 و 25 درجة و تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا بخليجي الحمامات وقابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

ويكون الطقس، غدا الثلاثاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد وتهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى أثناء الليل بالسواحل الشمالية.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 21 و 26 درجة ببقية الجهات ويكون البحر متموجا بالشمال وبخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل ويصبح شديد الاضطراب أثناء الليل بالشمال.