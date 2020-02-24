في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الاثنين 24 فيفري 2020

الحمل

ربما تشعر بتعارض بين مطالبك الشخصية ومطالب أسرتك. إذا كنت تريد الذهاب إلى مكان ما للتسلية والمتعة هذا المساء، اذهب واستمتع بوقتك، ولكن خصص جزءا من هذا الوقت لأسرتك أو اقترح عليهم أن يذهبوا معك. لا تحاول أن تكون بطلا خارقا اليوم.

الثور

تحاول دائما أن تقابل المشاكل العملية بالصبر والهدوء حتى لا تتفاقم. استمر في هذا الأسلوب فهو الأمثل لحل المشاكل الدائمة، لا تنظر إلى تدابير الزملاء فهذا سيعطل مسيرة نجاحك العملية. ثق في نفسك.

الجوزاء

على الرغم من أنك مضطر للعمل لأكثر من 8 ساعات اليوم، إلا أنك مازلت تحاول الانتهاء منه في أقل من ذلك، لأنك تتمنى أن تزور أحد الأصدقاء اليوم لإخبار بأمر مهم جدا. اهتم بتناول وجبة إفطار صحية، حتى تستطيع مواصلة عملك دون شعور بإرهاق أو تعب.

السرطان

لست مضطرا اليوم لإثبات أي شيء لأي شخص من حولك. قد تشعر أنك تحت ضغط شديد جدا، ولديك كم هائل من الأعمال الشاقة. عليك أن تدرك جيدا أن المشاريع التي تتطلب احترافية وإبداعا من الصعب أن تنجزها اليوم. لا تحزن إن كان الوقت ضيقا ولم تستطع إنجاز أي شيء.

الاسد

هل تشعر أنك تفقد أعصابك عند الالتقاء ببعض الأشخاص؟ ننصحك بأن تحترم الآخرين وخاصة رؤسائك في العمل. اهتم بأسرتك اليوم واجعل ما يحتاجون إليه من أهم أولوياتك فهم أولى بحبك واهتمامك من الأصدقاء أو الأقارب.

العذراء

لا تخف اليوم من مقارنتك بشخص آخر فكل منكما له شخصيته المستقلة وعلى الرغم من ذلك ستحصل على تقدير ممن حولك أكثر من هذا الشخص. أنت شخص متميز جدا اليوم ولذلك ستشعر بثقة في نفسك وستتأهل للعمل في مكان أفضل مما أنت فيه.

الميزان

سيشجعك اليوم أفراد أسرتك على الدخول في مشروعات جديدة مع شركائك في العمل ولكن ننصحك أن تستشير أصدقاءك فربما يقدمون لك نصائح جديدة. أنت اليوم تدنو من أحلامك بطريقة غير مسبوقة والتوقف قد يهدم كل ما حققته فاستمر في إتمام خططك.

العقرب

لست مضطرا اليوم لإثبات أي شيء لأي شخص من حولك. قد تشعر أنك تحت ضغط شديد جدا، ولديك كم هائل من الأعمال الشاقة. عليك أن تدرك جيدا أن المشاريع التي تتطلب احترافية وإبداعا من الصعب أن تنجزها اليوم. لا تحزن إن كان الوقت ضيقا ولم تستطع إنجاز أي شيء.

القوس

هناك شيء جديد يحدث مع أصدقائك وزملائك في العمل ويجب معالجته بشكل مبكر. هناك من ينتظر منك جوابا نهائيا بشأن وعد قطعته على نفسك حافظ عليه وحاول أن يكون قرارك متوازنا. ممارسة الرياضة بشكل دوري تقلل من العديد من الأمراض الخطيرة.

الجدي

حياتك تمر بفترة هدوء، ومع ذلك أنت متوتر للغاية وتمر بفترة من الضغوط، ولذلك حاول أن تحصل على راحة البال وتستمتع ببعض الوقت مع أصدقائك وعائلتك قدر الإمكان كي توفق بين تلك الصورة من الهدوء الخارجى والسلام الداخلى.

الدلو

تتمتع بنظرة ثاقبة نحو المستقبل وتشعر أن لديك هدفا يجب أن يتحقق، تبذل كثيرا من الجهد حتى تصل إلى ما تريد لا تتراجع فأنت تسير في الطريق الصحيح. على الصعيد العاطفي، أنت محظوظ باختيارك فالحبيب يشعر بما تقدمه له في كثير من مواقف.

الحوت

ترى نفسك في الأيام الأخيرة تتقدم بسرعة. حاول الاستمرار في ذلك الطريق حتى تصل إلى الصواب وتحقق أحلامك التي تسعى إليها. على الصعيد العاطفي، الزواج ليس كل شيء في الحياة ولكن حاول أن تحافظ على الشريك فأنت لا تقدم له أي شيء يجعل الحب يدوم بينكما.