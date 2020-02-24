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انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم : قبول قائمة الجريء ورفض قائمتي العوادي وسناغرية

2020/02/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك ” ان الهيئة المستقلة للانتخابات رفضت مطلب ترشح قائمتي اشرف العوادي ومحمد العربي سناغرية مقابل قبول ترشح قائمة وديع الجريء.

واوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات ان قائمة الجريء استوفت لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها في قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم فيما لم تستجب قائمتي العوادي وسناغرية لهذه الشروط.

ويذكر ان ثلاث قائمات كانت تقدمت بترشحها لانتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم المقررة يوم 14 مارس القادم باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة قمرت قبل ان تسقط الهيئة المستقلة للانتخابات قائمتين وتبقي على واحدة.

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