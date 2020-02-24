هذا عدد الدول العربيّة التي سجّلت فيها اصابات بفيروس “كورونا”

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عاجل/ارتفاع عدد مصابى “كورونا” فى إيطاليا إلى 152 حالة..

2020/02/24 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت هيئة الدفاع المدني في العاصمة الإيطالية روما، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 152 حالة.

وتتواجد أغلب الحالات في إقليم لومبارديا شمالي إيطاليا، كما أن هناك حالات إصابة في إقليم فينيتو و إميليا – رومانيا وبيمونتي ولاتسيو.

وأوصى معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، المسافرين العائدين من إيطاليا بزيارة الطبيب في حال أصابهم سعال أو ارتفاع في درجة الحرارة أو أزمة في التنفس في غضون الأيام الـ14 بعد عودتهم إلى البلاد.

كما أوصى المعهد هؤلاء الأشخاص بالبقاء في البيوت والحفاظ على مسافة أو الاستدارة بوجوههم عند السعال أو العطس، أو وضع ساعدهم أو منديل على الفم والأنف في هذه الحالة، كما شددد أيضًا على غسيل اليد بالصابون بانتظام وبشكل دقيق.

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