أول ردّ لقصي الخولي على زوجته التونسيّة مديحة حمداني

قال الفنان السوري قصي خولي، أنّ التونسيّة مديحة الحمداني هي فعلاً زوجته وأم اِبنه.

وطلب قصي خولي، في تصريح مقتضب مع زهرة الخليج، عدم الخوض في هذا الموضوع حالياً لأنه أمر شخصي وخاص جداً.

وحول رده على كل التصريحات التي أطلقتها زوجته في حقه وتناقلتها جميع وسائل الإعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قال قصي: “سأرد وردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير”، وأضاف: “لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة”.

ومن الجدير ذكره أن مديحة الحمداني، كانت قد أثارت جدلاً واسعًا في أول ظهور علني لها، حيث كشفت أنّها زوجة قصي خولي وأمّ اِبنه من خلال فيديو تداوله الرواد كما تحدثت عن الظلم الذي تتعرض له هي وطفلها بسبب قسوة زوجها وكذبه وإهماله لهما.