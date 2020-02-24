بنزرت/ تفاصيل ضبط 03 أشخاص من أجل ترويج أقراص مخدرة

افادت وزارة التربية ان الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات ببنزرت بالإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشّرطة العدليّة تمكّنت أثناء القيام بدوريّة في نطاق الاختصاص بمحيط إحدى المؤسّسات التّربويّة بالجهة من ضبط شخص (31 سنة) بصدد ترويج أقراص مخدّرة لشخص آخر (39 سنة) وقد حُجز لديه (الطّرف الأوّل) كميّة من الأقراص المخدّرة ومبلغ مالي قدره 77 دينارا.

كما تمكّنت الفرقة المذكورة من القبض على شخصين وحجز لدى أحدهما مبلغا ماليّا قدره 120 دينارا، في حين تمّ حجز 90 قرصا مخدّرا بمنزل الآخر بعد تفتيشه (إثر التّنسيق مع النّيابة العموميّة).

بمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم جميعا (04 أشخاص منهم 03 أشخاص بحالة احتفاظ وشخص بحالة تقديم) ومواصلة الأبحاث.