جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 24 فيفري 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها لنقص الحاد في تساقط الأمطار يهدد تونس بالعطش وحسونة الناصفي ينفي استقالته من مشروع تونس وعشية اليوم توقيع الوثيقة التعاقدية لحكومة الفخفاخ اضافة الى فيروس” كورونا ” يظهر في 6 دول عربية حتى الآن .

وقد افاد موقع قناة ” نسمة ” ، إن إيطاليا سجلت اليوم رابع حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا ، لافتة إلى أن عدد الإصابات وصلت إلى 165 شخصا إلى حد الآن حسب ما صرحت به نوال السلامي ناشطة بالمجتمع المدني بإيطاليا .

وأضافت نوال السلامي ، أنه لم يتم تسجيل إصابات بالفيروس في صفوف الجالية التونسية ، مشيرة الى أن قنصلة تونس بجنوة دعتهم إلى اتباع توصيات السلطات الإيطالية المركزية والجهوية الخاصة بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس ” كورونا ” ووضعت ارقاما على ذمتهم للاعلام عند الإشتباه بوجود أعراض المرض .

وأكدت الناشطة ، أن السلطات الإيطالية قامت بإغلاق 5 بلديات إضافة إلى غلق المدارس والجامعات ومنع التضاهرات الثقافية والدينية إلى غاية غرة مارس.

وجاء في موقع ” موزاييك اف ام ” ، ان رئيس كتلة الإصلاح الوطني بالبرلمان وأمين عام حركة مشروع تونس حسونة الناصفي فى في تصريح ما تم تداوله من أخبار بشأن تقديم استقالته من منصبه في الحزب.

وأشار الناصفي الى وجود تباين في وجهات النظر داخل الحزب بخصوص منح الثقة للحكومة من عدمه.

ونشر موقع ” الشارع المغاربي ” ان المكتب الاعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ اعلن انه سيتم عشية اليوم بدار الضيافة بقرطاج بحضور رؤساء احزاب وكتل الائتلاف الحكومي عقد جلسة ستخصص لإمضاء النسخة النهائية للوثيقة التعاقدية.

واضاف الموقع ، ان التوقيع على الوثيقة يأتي في إطار استكمال المسار التعاقدي للتحالف الحكومي ، مشيرا الى ان الفخفاخ كان قد التقى يوم امس الوزراء المقترحين في حكومته .

واورد موقع اذاعة ” اكسبريس اف ام ” تصريحا لوزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي والرئيس المدير العام للخطوط التونسية، إلياس المنكبي، اكد فيه على إمكانية إيقاف بعض الرحلات القادمة من بعض الوجهات توقيا من فيروس كورونا.

وأضاف المنكبي ، أن الخطوط التونسية لا يمكن لها أخذ مثل هذا القرار بمفردها ، مشيرا أن القرار سيتخذه رئيس الحكومة اثر لقائه المرتقب مع وزير النقل بالنيابة.

وأشار روني الطرابلسي ، الى أن أولى قرارات الإلغاء ستتعلق بالرحلات المتجهة من تونس إلى مدينة ميلانو الإيطالية.

وذكر موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” ان وزارة الصحة البحرينية اعلن عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” ، موضحا

أن المصاب مواطن بحريني قادم من إيران .

واشار الموقع ، ى أنه قد تم عزله وتقديم العلاج اللازم له إضافة إلى اتخاذ جملة من التدابير الوقائية بالنسبة للاشخاص الذين كان على صلة معهم.

وتطرق نفس الموقع ، الى مداخلة سفير تونس بايطاليا معز السيناوي الذي افاد فيها بان ” فيروس كورونا” اصاب 217 شخص

و تسببت في وفاة اربعة ايطاليين ” ، مشيرا الى ان ” السفارة احدثت خلية ازمة لمتابعة الوضع الصحي والاتصال بخمس القنصليات خاصة بجنوة وميلانو الإيطاليتين .

ودعا السفير ، في برنامج “ميدي ماد ” ، أفراد الجالية التونسيّة المقيمين بهما إلى اتباع توصيات السلطات الإيطالية المركزية والجهوية الخاصة بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس ” كورونا ” .

و اشار السيناوي الى ” ان السلطات الايطالية اتخذت إجراءات متسارعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وهو الأكبر في أوروبا وأغلقت البلدات الأكثر تضررا وحظرت التجمعات العامة في عديد المناطق شمال البلاد ” ، مؤكدا ” ضرورة الابتعاد عن حالة الهلع و مزيد اليقضة والحذر والتواصل مع القنصليات التونسية الخمسة للاستفسار أوللإعلام عن أية معلومة في هذا الخصوص عبر صفحة ” الفايسبوك ” الرسمية للقنصلية كامل أيام الأسبوع. “