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عاجل/أثار ذعر العاملين: وزارة الصحة تكشف تفاصيل وأسباب تواجد طاقم طبي إيطالي بمستشفى الرابطة..

2020/02/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

افادت وزارة الصحة في بلاغ لها أنه خلافا لما تمّ تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود طاقم طبي إيطالي بالمستشفى الجامعي الرابطة، تسبب في حالة من الخوف لدى العاملين بهذا المستشفى نظرا لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بهذا البلد، فان الطاقم الطبي قدم إلى تونس في نطاق التعاون التونسي الإيطالي لإجراء عمليات جراحية دقيقة للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب.

وأكدت الوزارة ان هذا الفريق الطبي قد خضع إلى إجراءات المراقبة والتقصي المعمول بها على مستوى مطار تونس قرطاج الدولي كغيرهم من الوافدين وأنّ حالتهم لا تستوجب أي إجراء صحي استثنائي.

ويقوم الفريق المذكور حاليا بإجراء العمليات بقسم جراحة القلب بالمستشفى الجامعي الرابطة بمشاركة الأطباء والإطارات الشبه طبية لفائدة الأطفال حسب البرنامج الموضوع.

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