باجة: الاعلان عن تولي ماهر الفرايحي عن القائمة المستقلة “نفزة المستقبل” رئاسة بلدية نفزة

تم اليوم الاثنين الاعلان عن تولي رئيس القائمة المستقلة “نفزة المستقبل” ماهر الفرايحي رئاسة المجلس البلدى بنفزة من ولاية باجة، المنتخب يوم 26 جانفي المنقضي، بعد ان تحصل على نفس عدد الاصوات (12 صوتا) مع منافسه عن القائمة المستقلة “نفزة تتحرر” عبد الكريم المومنى خلال جولتين من التصويت، وتم اختيار الفرايحي اعتبارا الى انه الاصغر سنا، وسيبقي المجلس البلدى فى حالة انعقاد دائم حتى يوم الجمعة القادم لاستكمال توزيع المهام.

وعبر الفريحي ل(وات) عن اعتزازه بتولي رئاسة بلدية نفزة، واكد انه سيعمل على تطوير البلدية وتسريع مسار التنمية بها.

وكانت نتائج الانتخابات البلدية الجزئية بنفزة قد اسفرت عن فوز 4 قائمات ب4 مقاعد لكل منها وهي قائمات حركة النهضة وحركة الشعب والقائمتين المستقلتين “نفزة المستقبل” و”نفزة تتحرر “، كما تحصلت قائمة “نفزة الاشعاع” على مقعدين وقائمة نداء تونس على مقعدين وقائمة “نفزة الطموح” على مقعدين وقائمة “الكرامة” على مقعد واحد وقائمة “نفزة الارادة” على مقعد واحد.

وقد بلغت نسبة الاقبال على التصويت فى هذه الانتخابات 22 بالمائة من جملة قرابة ال22 الف ناخب بالمنطقة.

وتجدر الاشارة الى انه تم سنة 2019 حل المجلس البلدى المنتخب بنفزة سنة 2018 وذلك بعد استقالة 13 عضوا منه.