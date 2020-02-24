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توزر: تجار ومواطنون يغلقون الطريق المؤدية الى معبر حزوة

2020/02/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتواصل منذ عشية أمس الاحد والى غاية صباح اليوم احتجاج مجموعة من التجار والمواطنين من ولاية توزر بغلق الطريق المؤدية الى المعبر الحدودي حزوة وذلك بعد قرار السلطات الجهوية في ولاية الوادي الجزائرية بتحديد كمية البنزين المسموح بالتزوّد بها من طرف التونسيين بخمسين لترا أي ما قيمته خمسين دينارا جزائرية أي ما يعادل 15 دينارا تونسية وفق ما ذكره معتمد حزوة ثابت الشابي.

وأوضح الشابي في توضيح لصحفية (وات) أن سير نشاط المعبر يتواصل ينسق طبيعي باستثناء بعض الشاحنات والعربات في حين يتم استقبال الجزائريين بصورة طبيعية ويتمّ تأمين دخولهم الى التراب التونسي.

وأرجع عدد آخر من المحتجين أيضا قيامهم بغلق الطريق بسبب الطريقة التي يعامل بها المسافر التونسي من الطرف الجزائري في معبر “الطالب العربي” المقابل، معتبرين أنها “معاملة مهينة” وخاصة في فرض معاليم مالية مقابل إدخال سلع، حسب أقوالهم.

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