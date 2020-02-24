قابس : مطالبة شركة فسفاط قفصة بتهيئة طريق منزل الحبيب – الصخيرة

يتذمر أهالي منزل الحبيب من الوضعية المتردية التي أصبحت عليها الطريق الرابطة بين منطقتهم والصخيرة بصفاقس بسبب استعمال هذه الطريق من قبل شاحنات نقل الفسفاط.

ويطالب أبناء منزل الحبيب بتهيئة هذه الطريق التي تساعدهم على اقتصار المسافة وربح الوقت عند تنقلهم الى مدينة صفاقس.

وبينت رئيسة بلدية منزل الحبيب برنية عجمني في تصريح أدلت به اليوم لمراسل ” وات” ان هذه الطريق أصبحت تمثل مصدر إزعاج للسكان الذين يقطنون على مسافة قريبة منها بسبب الأتربة التي تنتشر منها عند مرور الشاحنات.

واضافت ان بلدية منزل الحبيب راسلت شركة فسفاط قفصة وطالبتها في إطار مسؤوليتها المجتمعية بتهيئة هذه الطريق باعتبار أن تدهور وضعيتها يعود بالأساس الى استعمالها من قبل الشاحنات الثقيلة التي تنقل مادة الفسفاط نحو الصخيرة مشيرة الى ان البلدية لم تتلق الى حد الآن أي رد من هذه الشركة.

وقد عاين والي قابس منجي ثامر خلال زيارة أداها في نهاية الأسبوع الفارط لمنزل الحبيب وضعية هذه الطريق حيث ابدى حرصه على بذل كل الجهود الممكنة لتهيئتها.