المهدية: تفكيك شبكة تنشط في التنقيب عن الاثار والاتجار بها

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمهدية، اليوم الاثنين، من تفكيك شبكة تنشط في مجال التنقيب عن الآثار والاتجار بها في معتمديات مختلفة من ولايتي المهدية والمنستير، وفق تصريح إعلامي أدلى به رئيس الفرقة.

وأوضح المتحدث أن أعوان الفرقة، مدعومين بالوحدات التابعة للحرس الوطني بالجهة، تمكنوا من إلقاء القبض على 4 انفار تتراوح أعمارهم بين 36 و59 سنة فيما يجري البحث عن فرد خامس ضالع في العملية.

وحجز أعوان الحرس، في هذه العملية، مجموعة من القطع يشتبه في أنّها أثرية علاوة على عدد من القطع المعدنية وبخور وجلد غزال يستعمل في استخراج الكنوز وجهاز لكشف المعادن، وفق نفس المصدر.

وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها من قبل الفرقة المذكورة، بالاحتفاظ بالموقوفين مع متابعة التفتيش العدلي للطرف الخامس.